L'ère de l'éxécutif

En France, la centralité du chef de l'Etat est consubstantielle à la Ve République. Mais l'avènement de "l'hyperprésidence" sous le mandat de Nicolas Sarkozy, devenue "jupitérienne" sous Emmanuel Macron, révèle un phénomène d'une autre nature. Depuis deux décennies, le pouvoir se concentre toujours davantage entre les mains du président, au détriment du Premier ministre, du gouvernement, des partis et du Parlement. Cette hégémonie présidentielle n'a rien d'une exception française. De Donald Trump à Giorgia Meloni, de Jair Bolsonaro à Boris Johnson, partout dans les démocraties contemporaines, des dirigeants élargissent leurs prérogatives, débordent les institutions et rabaissent les organes collectifs de la délibération. Un même enseignement se dégage des contributions de cet ouvrage qui réunit les meilleurs spécialistes français et internationaux du pou­voir exécutif. La présidentialisation n'est ni un état ni une fatalité, mais un processus qui doit être compris, pour mettre au jour les conditions par lesquelles il s'impose, et celles qui permettent de le contenir. Vincent Martigny est professeur de science politique à l'Université Côte d'Azur et à l'Ecole polytechnique. Chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po), il est notamment l'auteur de Dire la France (Presses de Sciences Po, 2016) et du Retour du Prince (Flammarion, 2019). Avec les contributions de Guillaume Cornu - Delphine Dulong - Bastien François - Brigitte Gaïti - Didier Georgakakis - Julien Jeanneney - Thibaud Mulier - Nicoletta Perlo - B. Guy Peters - Thomas Poguntke - Nicolas Roussellier - Olivier Rozenberg - Marie-Hélène Sa Vilas Boas - Jean-Jacques Urvoas - Paul Webb.