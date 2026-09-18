Vous savez quoi ?

Cela fait un petit moment que la taupe a disparu. On ne la voit plus du tout... Mais où peut-elle bien être ? Il paraît que... Elle s'est sauvée parce qu'elle a fâché le fermier ! Ou alors, elle est partie à New York pour courir le marathon ! A moins qu'elle ne soit devenue une grande vedette et qu'elle s'apprête à tourner un film ! Les animaux de la forêt et de la ferme se racontent des histoires de plus en plus incroyables sur le destin de leur amie. Mais au fond... qui dit la vérité ?