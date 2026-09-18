Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Vous savez quoi ?

Martina Tonello, Mariapaola Pesce

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cela fait un petit moment que la taupe a disparu. On ne la voit plus du tout... Mais où peut-elle bien être ? Il paraît que... Elle s'est sauvée parce qu'elle a fâché le fermier ! Ou alors, elle est partie à New York pour courir le marathon ! A moins qu'elle ne soit devenue une grande vedette et qu'elle s'apprête à tourner un film ! Les animaux de la forêt et de la ferme se racontent des histoires de plus en plus incroyables sur le destin de leur amie. Mais au fond... qui dit la vérité ?

Par Martina Tonello, Mariapaola Pesce
Chez Editions Palomita

|

Auteur

Martina Tonello, Mariapaola Pesce

Editeur

Editions Palomita

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vous savez quoi ? par Martina Tonello, Mariapaola Pesce

Commenter ce livre

 

Vous savez quoi ?

Martina Tonello, Mariapaola Pesce trad. Julie Mugica

Paru le 18/09/2026

32 pages

Editions Palomita

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492928437
9782492928437
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.