Desert aux levres

Dans ces essais poétiques hybrides, une organicité traverse l'écriture et interroge - à fleur de lèvres, à même les corps : comment habiter l'espace par les corps, par les mots, quand ceux-ci s'effleurent ou se heurtent ? En débordant les frontières instaurées entre poésie, théorie et pédagogie, val flores appelle à déserter afin de disloquer les imaginaires dominants. Sa langue agit comme un dispositif de désapprentissage des processus de normalisation, une inquiétude pour la langue institutionnelle. Parole située, insoumise, elle excède toutes les catégories et défend une radicalité à la Alejandra Pizarnik. Au fil des poèmes, la dissidence prend forme à travers des frictions poétiques qui ouvrent des brèches dans l'économie légitime du langage.