Premières expériences en duo

" Ca risque de te paraître bizarre, mais tu accepterais de venir chez moi pour étudier la CHOSE ? ! " Chidori, employée de bureau lambda, se retrouve contre son gré au milieu d'une réunion d'anciens élèves. La soirée bat son plein et Kôsaka mange toujours en silence. Lorsque la conversation dévie sur le sexe, leurs regards se croisent et l'évidence s'impose : il ne l'a jamais fait et elle non plus ! Dans un cocktail de sympathie et d'alcool, ils élaborent ensemble un plan pour dire adieu à leur virginité... avec un duo d'études sexuelles ? !