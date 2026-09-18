Usogui Tome 1

Je sais ce que tu es... Un menteur. Le sommet de l'euphorie et de l'excitation ! Un manga de paris comme vous n'en avez jamais vu ! Harcelé par ses créanciers après avoir emprunté de l'argent auprès d'agences illégales, Kaji rencontre le mystérieux Bakou Madarame. Celui-ci, qui se désigne lui-même comme un parieur, se vante de pouvoir aider Kaji à rembourser ses dettes... Et le traîne dans un casino clandestin... ? ! Dans un monde où chaque pari peut coûter bien plus que de l'argent, la vérité n'est qu'une illusion parmi d'autres. Entre jeux psychologiques, manipulation et affrontements de volonté, seuls les plus audacieux osent défier le hasard. Argent, violence, pouvoir, honneur... Un manga de paris fous furieux !