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Mon grand livre de la Terre

Aurore Meyer

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Comment la Terre a-t-elle été créée ? Pourquoi y a-t-il quatre saisons ? Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre ? Autant de questions qui pourront être répondues dans ce beau livre pour tout connaître de la Terre. Big Bang, géologie, planètes du système solaire, mers et océans, météo et saisons, minéraux, volcans... Votre enfant connaîtra tous ses secrets. Votre enfant pourra réaliser des expériences à la maison pour mieux comprendre les différents phénomènes terrestres : créer une éclipse avec une lampe torche, fabriquer des vagues, construire un pluviomètre, tester l'énergie solaire, créer un volcan... Ecrit par Aurore Meyer

Par Aurore Meyer
Chez Editions 365

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Auteur

Aurore Meyer

Editeur

Editions 365

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Mon grand livre de la Terre

Aurore Meyer

Paru le 18/09/2026

208 pages

Editions 365

21,95 €

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Scannez le code barre 9782383829263
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