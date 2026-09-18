Mon grand livre de la Terre

Comment la Terre a-t-elle été créée ? Pourquoi y a-t-il quatre saisons ? Pourquoi y a-t-il des tremblements de terre ? Autant de questions qui pourront être répondues dans ce beau livre pour tout connaître de la Terre. Big Bang, géologie, planètes du système solaire, mers et océans, météo et saisons, minéraux, volcans... Votre enfant connaîtra tous ses secrets. Votre enfant pourra réaliser des expériences à la maison pour mieux comprendre les différents phénomènes terrestres : créer une éclipse avec une lampe torche, fabriquer des vagues, construire un pluviomètre, tester l'énergie solaire, créer un volcan... Ecrit par Aurore Meyer