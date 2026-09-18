Tu vois ce que je vois ?

Un livre plein d'images farfelues, qui réserve au lecteur une dernière surprise : il fait partie de l'histoire. - Regarde ! Regarde ce que je vois ! Un petit garçon tend des jumelles à son amie et l'invite à observer quelque chose d'extraordinaire... Ce qu'elle voit est effectivement surprenant : un canard avec des bottes, un chevalier dans la foule, un éléphant jouant aux échecs avec un hippopotame, un crocodile sur des patins à roulettes... Son ami insiste. Ce n'est pas ça ! Elle doit regarder droit devant elle. Surprise et effrayée, elle pousse un grand cri ! Deux grands yeux apparaissent soudain ! La surprise est aussi pour le lecteur : dans un miroir, ce sont ses propres yeux qu'il découvre.