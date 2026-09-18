Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Tu vois ce que je vois ?

Andrew J.ross

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre plein d'images farfelues, qui réserve au lecteur une dernière surprise : il fait partie de l'histoire. - Regarde ! Regarde ce que je vois ! Un petit garçon tend des jumelles à son amie et l'invite à observer quelque chose d'extraordinaire... Ce qu'elle voit est effectivement surprenant : un canard avec des bottes, un chevalier dans la foule, un éléphant jouant aux échecs avec un hippopotame, un crocodile sur des patins à roulettes... Son ami insiste. Ce n'est pas ça ! Elle doit regarder droit devant elle. Surprise et effrayée, elle pousse un grand cri ! Deux grands yeux apparaissent soudain ! La surprise est aussi pour le lecteur : dans un miroir, ce sont ses propres yeux qu'il découvre.

Par Andrew J.ross
Chez Amaterra

|

Auteur

Andrew J.ross

Editeur

Amaterra

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tu vois ce que je vois ? par Andrew J.ross

Commenter ce livre

 

Tu vois ce que je vois ?

Andrew J.ross

Paru le 25/09/2026

44 pages

Amaterra

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782368564059
9782368564059
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.