Marie-Louise Tromel dite Marion du Faouët (1717-1755) était la cheffe d'une troupe de brigands qui a sévi en Bretagne intérieure au 18e siècle. Capturée après des années de cavale, elle a été jugée puis pendue à Quimper. Elle avait 38 ans. Dès son plus jeune âge, elle était devenue bandit de grand chemin. Elle aura jusqu'à 40 hommes sous ses ordres. Ses victimes étaient dépouillées sans effusion de sang, et les pauvres épargnés : on la comparera plus tard à Robin des Bois... Après les succès de ses enquêtes sur Naia et Hélène Jégado, Justine Jouet s'attaque à une autre figure mythique de Bretagne. A l'appui des archives, elle explore le quotidien de d'une bande organisée et les liens familiaux qui ont soutenu son épopée criminelle jusqu'à la fin tragique de Marion. Entre suspense judiciaire et analyse sociétale, ce livre-enquête décrypte une femme libre qui bouscule les codes d'une époque miséreuse. Il interroge l'héritage féministe d'une icône dont le nom résonne encore, trois siècles plus tard.