C'est bientôt le jour de la cérémonie du sang neuf ! Augustus est ravi car il pourra enfin formuler son voeu, et quand on n'en a qu'un tous les 109 ans, c'est important. Ses parents sont formels : il sera un grand vampire effrayant, dans l'ombre du manoir, loin des humains. Malgré leur obstination, Augustus rêve de rencontrer les habitants de Sombreville et de devenir un enfant comme tous les autres. En un instant, tout va changer. Tout va changer, en un instant. C'est l'anniversaire d'Aurore aujourd'hui ! Aurore est triste car elle sait que son voeu le plus cher est irréalisable, et bien qu'elle en ait un par an, celui-ci est vraiment important. Ses parents sont démunis : leur fille ne semble pas prête à accepter l'absence de son animal de compagnie. Malgré leur soutien, Aurore continue à arpenter Sombreville la nuit, dans l'espoir de retrouver Billy, celui qui était son ami.