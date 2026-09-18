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#Roman jeunesse

La Sorcière d’Outre-Tombe

Loïc Méhée, Thibault Guichon-Laurier

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A l'Ombre-de-la-Crypte, il se passait depuis quelque temps des choses bien étranges. Tout avait commencé par l'apparition de crapauds, puis de corbeaux et de chats noirs. Mais le pire, et sans nul doute le plus terrible, c'étaient ces enfants qui disparaissaient sans laisser de trace... Et si c'était l'oeuvre de la sorcière d'Outre-Tombe ? Tom, Abigaïl et Hawa, trois enfants aussi courageux qu'intrépides, ont décidé de mener l'enquête. A leurs risques et périls !

Par Loïc Méhée, Thibault Guichon-Laurier
Chez Fleurus

|

Auteur

Loïc Méhée, Thibault Guichon-Laurier

Editeur

Fleurus

Genre

Fleurus

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La Sorcière d’Outre-Tombe

Loïc Méhée, Thibault Guichon-Laurier

Paru le 18/09/2026

32 pages

Fleurus

14,95 €

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Scannez le code barre 9782215202875
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