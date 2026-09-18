A l'Ombre-de-la-Crypte, il se passait depuis quelque temps des choses bien étranges. Tout avait commencé par l'apparition de crapauds, puis de corbeaux et de chats noirs. Mais le pire, et sans nul doute le plus terrible, c'étaient ces enfants qui disparaissaient sans laisser de trace... Et si c'était l'oeuvre de la sorcière d'Outre-Tombe ? Tom, Abigaïl et Hawa, trois enfants aussi courageux qu'intrépides, ont décidé de mener l'enquête. A leurs risques et périls !