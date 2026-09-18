Les Naufragés du Lavalette

A bord du Pierrick, liberty ship commandé par Calec, les affaires ont repris et le navire transporte sa marchandise en Méditerranée après avoir dépassé Gibraltar. Pourtant de fortes tensions apparaissent au sein de l'équipage, ravivées par l'attitude du nouveau chef mécanicien. Le Pierrick arrive finalement en Italie, dépassant Naples puis la Sicile avant d'arriver en Egypte, à Port-Saïd. Malgré les eaux calmes de la grande bleue, les tensions s'accentuent au fil du voyage...