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Les Naufragés du Lavalette

(jean-charles) Kraehn, Roberto Zaghi, Jean-Charles Kraehn

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A bord du Pierrick, liberty ship commandé par Calec, les affaires ont repris et le navire transporte sa marchandise en Méditerranée après avoir dépassé Gibraltar. Pourtant de fortes tensions apparaissent au sein de l'équipage, ravivées par l'attitude du nouveau chef mécanicien. Le Pierrick arrive finalement en Italie, dépassant Naples puis la Sicile avant d'arriver en Egypte, à Port-Saïd. Malgré les eaux calmes de la grande bleue, les tensions s'accentuent au fil du voyage...

Par (jean-charles) Kraehn, Roberto Zaghi, Jean-Charles Kraehn
Chez Dargaud

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Auteur

(jean-charles) Kraehn, Roberto Zaghi, Jean-Charles Kraehn

Editeur

Dargaud

Genre

Aventure

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Les Naufragés du Lavalette

(jean-charles) Kraehn, Roberto Zaghi, Jean-Charles Kraehn

Paru le 18/09/2026

64 pages

Dargaud

18,00 €

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Scannez le code barre 9782205216097
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