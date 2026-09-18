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#Essais

Racisme environnemental

William Acker

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Analyse inédite en France sur la notion de "racisme environnemental" . A partir d'un récit incarné il montre comment les conditions de vie et de reconnaissance des "gens du voyage" recouvrent les enjeux de nombreuses luttes environnementales et antiracistes actuelles. L'auteur met en lumière la dimension spatiale de ce racisme environnemental : relégation dans des espaces pollués, inégalités d'accès à des territoires, etc. Il formule des propositions concrètes et des perspectives pour penser ensemble justice sociale, droit et écologie, et construire des convergences entre toutes ces luttes. William Acker est l'auteur de Où sont les gens du voyageA ? (5000ex, prix livre d'Ecologie politique)

Par William Acker
Chez Editions du commun

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Auteur

William Acker

Editeur

Editions du commun

Genre

Sociologie urbaine

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Racisme environnemental

William Acker

Paru le 18/09/2026

190 pages

Editions du commun

16,00 €

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