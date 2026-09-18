Devenez maître de votre souffle ! Inspirez, expirez... La spirothérapie utilise des techniques de respiration contrôlée et consciente pour améliorer son équilibre physique, émotionnel et mental. Un outil simple, accessible à tout moment et aux multiples bienfaits : réduction du stress, perte de graisse, relaxation, amélioration du sommeil, pouvoir détoxifiant et dynamisant, etc. Ce livre réunit 50 techniques respiratoires tirées des pranayamas ancestraux et complétées de pratiques modernes ainsi que des programmes à composer selon ses besoins. Un guide bénéfique et revitalisant pour rééduquer son souffle pas à pas. "Facile, rapide, prouvée scientifiquement, la spirothérapie va devenir votre nouvel allié bien-être". Vogue Formé en Inde auprès des plus grands maîtres et concepteur de la spirothérapie, Samuel Ganes est instructeur de yoga, en méditation, thérapeute ayurvédique et sophrologue. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de bien-être reconnus.