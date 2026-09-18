Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Spirothérapie

Samuel Ganes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devenez maître de votre souffle ! Inspirez, expirez... La spirothérapie utilise des techniques de respiration contrôlée et consciente pour améliorer son équilibre physique, émotionnel et mental. Un outil simple, accessible à tout moment et aux multiples bienfaits : réduction du stress, perte de graisse, relaxation, amélioration du sommeil, pouvoir détoxifiant et dynamisant, etc. Ce livre réunit 50 techniques respiratoires tirées des pranayamas ancestraux et complétées de pratiques modernes ainsi que des programmes à composer selon ses besoins. Un guide bénéfique et revitalisant pour rééduquer son souffle pas à pas. "Facile, rapide, prouvée scientifiquement, la spirothérapie va devenir votre nouvel allié bien-être". Vogue Formé en Inde auprès des plus grands maîtres et concepteur de la spirothérapie, Samuel Ganes est instructeur de yoga, en méditation, thérapeute ayurvédique et sophrologue. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de bien-être reconnus.

Par Samuel Ganes
Chez Points

|

Auteur

Samuel Ganes

Editeur

Points

Genre

Relaxation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spirothérapie par Samuel Ganes

Commenter ce livre

 

Spirothérapie

Samuel Ganes

Paru le 18/09/2026

416 pages

Points

10,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041431175
9791041431175
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.