La Fabrique de la honte

Comment la honte est devenue une arme de domination massive. La honte est un sentiment omniprésent dans la vie des femmes. Honte de son corps et de ses transformations, honte de ses choix de vie... jusqu'à la honte de subir un viol. Dans notre société patriarcale, elle est un mécanisme de domination pour contraindre les plus fragiles à se taire. Secrète et silencieuse, cette émotion fait des ravages. Les deux autrices dévoilent la construction de ce ressenti étouffant et les mécanismes sociaux et culturels qui contribuent à le renforcer. Un livre pour comprendre cet ennemi intime aliénant. "A travers des témoignages poignants et une analyse rigoureuse, l'ouvrage dénonce les mécanismes sociaux et culturels qui perpétuent cette oppression". RTBF Elisabeth Cadoche est journaliste et autrice de fictions, d'émissions ainsi que de séries documentaires pour la télévision. Après une carrière à New York dans la finance et la publicité, Anne de Montarlot est devenue psychothérapeute. Ensemble, elles ont écrit Le Syndrome d'imposture. Pourquoi les femmes manquent-elles tant de confiance en elles ? qui a été traduit en 11 langues.