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#Roman francophone

Roman de ronce et d'épine

Lucie Baratte

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Deux soeurs. Une malédiction. Sont-elles les prochaines victimes... ou la clé du mystère ? Dans un château perdu à l'orée d'une forêt mystérieuse vivent deux soeurs jumelles. Avec pour seule alliée leur nourrice, Ronce et Epine grandissent à l'ombre d'une mère fantomatique au corps usé par maintes accouchements et d'un père tourné vers son propre plaisir. Pour fuir leur vie recluse, les deux jeunes femmes s'adonnent à de dévorantes passions : la chasse pour l'une, la broderie pour l'autre. Mais dans cette forêt étrange et fascinante rôde un esprit vengeur. Devront-elles faire front ou se séparer pour vaincre ce qui veut les briser ? "Un conte délicat et chatoyant, tissé de vents irisés, d'aurores fécondes et d'oiseaux aux mystérieux bavardages". Le Canard Enchaîné Née en 1981, Lucie Baratte puise son imagination dans l'univers des contes, des romans anglais et du réalisme magique. Après Le Chien noir, elle explore ici la complexité des liens familiaux dans un texte couronné par le Prix de la Rose d'or et le prix Libr'à nous.

Par Lucie Baratte
Chez Points

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Auteur

Lucie Baratte

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Roman de ronce et d'épine

Lucie Baratte

Paru le 18/09/2026

208 pages

Points

8,40 €

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Scannez le code barre 9791041424764
9791041424764
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