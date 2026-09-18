Roman de ronce et d'épine

Deux soeurs. Une malédiction. Sont-elles les prochaines victimes... ou la clé du mystère ? Dans un château perdu à l'orée d'une forêt mystérieuse vivent deux soeurs jumelles. Avec pour seule alliée leur nourrice, Ronce et Epine grandissent à l'ombre d'une mère fantomatique au corps usé par maintes accouchements et d'un père tourné vers son propre plaisir. Pour fuir leur vie recluse, les deux jeunes femmes s'adonnent à de dévorantes passions : la chasse pour l'une, la broderie pour l'autre. Mais dans cette forêt étrange et fascinante rôde un esprit vengeur. Devront-elles faire front ou se séparer pour vaincre ce qui veut les briser ? "Un conte délicat et chatoyant, tissé de vents irisés, d'aurores fécondes et d'oiseaux aux mystérieux bavardages". Le Canard Enchaîné Née en 1981, Lucie Baratte puise son imagination dans l'univers des contes, des romans anglais et du réalisme magique. Après Le Chien noir, elle explore ici la complexité des liens familiaux dans un texte couronné par le Prix de la Rose d'or et le prix Libr'à nous.