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Geiger Tome 4

Geoff Johns, Gary Frank

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Après deux siècles d'errance, l'Homme qui brille se retrouve face à l'homme responsable de l'envoi des missiles nucléaires qui ont dévasté l'Amérique et l'ont transformé à tout jamais. Mais aujourd'hui, alors que les erreurs du passé et les vérités tues refont surface, Molotov survivra-t-il à cette rencontre ? Car si Geiger est le monstre, alors Docteur Andrei Molotov est le Dr Frankenstein, et la colère d'un homme brisé est sans équivoque ...

Par Geoff Johns, Gary Frank
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Geoff Johns, Gary Frank

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Science-fiction

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Geiger Tome 4

Geoff Johns, Gary Frank

Paru le 06/11/2026

208 pages

Urban Comics Editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9791026855743
9791026855743
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