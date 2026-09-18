Geiger Tome 4

Après deux siècles d'errance, l'Homme qui brille se retrouve face à l'homme responsable de l'envoi des missiles nucléaires qui ont dévasté l'Amérique et l'ont transformé à tout jamais. Mais aujourd'hui, alors que les erreurs du passé et les vérités tues refont surface, Molotov survivra-t-il à cette rencontre ? Car si Geiger est le monstre, alors Docteur Andrei Molotov est le Dr Frankenstein, et la colère d'un homme brisé est sans équivoque ...