Geiger Tome 4

Après deux siècles d'errance, l'Homme qui brille se retrouve face à l'homme responsable de l'envoi des missiles nucléaires qui ont dévasté l'Amérique et l'ont transformé à tout jamais. Mais aujourd'hui, alors que les erreurs du passé et les vérités tues refont surface, Molotov survivra-t-il à cette rencontre ? Car si Geiger est le monstre, alors Docteur Andrei Molotov est le Dr Frankenstein, et la colère d'un homme brisé est sans équivoque ...
Par
Geoff Johns, Gary Frank Chez
Urban Comics Editions
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