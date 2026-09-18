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Vietnam, Cambodge, Laos

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Depuis les majestueux et pittoresques rochers calcaires de la baie d'Along jusqu'aux champs cultivés du delta du Mékong, en passant par des stations balnéaires paradisiaques comme Nha Trang ou Quy Nhon. Mausolée de Ho Chi Minh et vieille ville d'Hoi An. Des pagodes emplies de parfum d'encens, des marchés flottants et des sourires omniprésents. Des vestiges d'une histoire mouvementée, des légendes sur les dragons, des rizières en terrasses, une nature à couper le souffle et la délicieuse cuisine de rue. Découvrez le Vietnam avec la série "guide et carte laminée" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concis, ces guides contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - itinéraires de visite passionnants ; - cartes indiquant l'emplacement des sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - carte de Vietnam à l'échelle 1 : 1 600 000 ; - la carte des sites avec navigation sur votre smartphone.

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Chez Express Map

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Auteur

Express Map, A préciser

Editeur

Express Map

Genre

Vietnam

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Vietnam, Cambodge, Laos

Express Map, A préciser

Paru le 18/09/2026

132 pages

Express Map

13,90 €

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