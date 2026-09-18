Resister dans des milieux ravages

Ce recueil de Benedikte Zitouni, sociologue, regroupe des textes à la fois militants et universitaires. Il propose des manières de pratiquer l'enquête "avec" des terrains, de façon située, visant à hériter des luttes des personnes concernées et à sortir du commentaire surplombant prétendument "neutre" . Ces enquêtes s'intéressent aux archives des Young Lords, aux luttes éco féministes, ou encore au religieux dans l'activisme politique. Contre la destruction de nos modes d'habiter, en discussion avec Stengers, Latour, Starhawk, Federici ou Fanon, les textes produisent une intelligence critique qui importe les luttes au présent, sans réduire les enjeux à de vagues concepts tout-terrains.