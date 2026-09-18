Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Resister dans des milieux ravages

Benedikte Zitouni, Zitouni Benedikte

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce recueil de Benedikte Zitouni, sociologue, regroupe des textes à la fois militants et universitaires. Il propose des manières de pratiquer l'enquête "avec" des terrains, de façon située, visant à hériter des luttes des personnes concernées et à sortir du commentaire surplombant prétendument "neutre" . Ces enquêtes s'intéressent aux archives des Young Lords, aux luttes éco féministes, ou encore au religieux dans l'activisme politique. Contre la destruction de nos modes d'habiter, en discussion avec Stengers, Latour, Starhawk, Federici ou Fanon, les textes produisent une intelligence critique qui importe les luttes au présent, sans réduire les enjeux à de vagues concepts tout-terrains.

Par Benedikte Zitouni, Zitouni Benedikte
Chez Météores éditions

|

Auteur

Benedikte Zitouni, Zitouni Benedikte

Editeur

Météores éditions

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Resister dans des milieux ravages par Benedikte Zitouni, Zitouni Benedikte

Commenter ce livre

 

Resister dans des milieux ravages

Benedikte Zitouni, Zitouni Benedikte

Paru le 24/09/2026

150 pages

Météores éditions

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931307045
9782931307045
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.