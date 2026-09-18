Aujourd'hui, il te semble normal de voir des gens partir en vacances à l'autre bout de la planète. Pourtant, il y a deux cents ans, personne n'aurait eu l'idée de planifier une excursion simplement pour le plaisir ! Si les voyages ont toujours existé, le tourisme moderne n'a véritablement vu le jour qu'au 19 ? siècle. Depuis, des millions de voyageurs sillonnent le monde. Embarquez avec Jo, grande voyageuse, et découvrez au fil de ces pages les destinations et monuments les plus en vogue, l'histoire de nos moyens de locomotion, les différents types d'habitats, les symptômes du décalage horaire, ce qui se cache dans les valises des voyageurs aguerris... et tous leurs trucs et astuces !