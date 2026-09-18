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#Essais

Voyageurs

Séraphine Menu, Tom Froese

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Aujourd'hui, il te semble normal de voir des gens partir en vacances à l'autre bout de la planète. Pourtant, il y a deux cents ans, personne n'aurait eu l'idée de planifier une excursion simplement pour le plaisir ! Si les voyages ont toujours existé, le tourisme moderne n'a véritablement vu le jour qu'au 19 ? siècle. Depuis, des millions de voyageurs sillonnent le monde. Embarquez avec Jo, grande voyageuse, et découvrez au fil de ces pages les destinations et monuments les plus en vogue, l'histoire de nos moyens de locomotion, les différents types d'habitats, les symptômes du décalage horaire, ce qui se cache dans les valises des voyageurs aguerris... et tous leurs trucs et astuces !

Par Séraphine Menu, Tom Froese
Chez Editions de la Pastèque

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Auteur

Séraphine Menu, Tom Froese

Editeur

Editions de la Pastèque

Genre

Pays du monde

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Voyageurs

Séraphine Menu, Tom Froese

Paru le 18/09/2026

60 pages

Editions de la Pastèque

21,00 €

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