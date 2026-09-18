Le Mystère de la Grande Pyramide

Le professeur Philip Mortimer a décidé de passer ses vacances au Caire avec son fidèle serviteur, Nasir. Il compte y retrouver son vieil ami, le professeur Ahmed Rassim Bey, conservateur du Musée des Antiquités Egyptiennes, qui lui offre la fantastique opportunité d'assouvir sa passion pour l'égyptologie. Le professeur Bey l'a invité à participer au déchiffrement de ses dernières trouvailles, en l'occurrence des papyrus provenant d'un cartonnage de momie de l'époque des Ptolémées. Son enthousiasme est tel qu'il ne s'inquiète pas des soupçons de Nasir, qui, dès leur arrivée à l'aéroport, a l'impression qu'ils sont suivis par une mystérieuse " Lincoln " noire. Il se plonge avec délices dans les mystères de l'égyptologie antique. Et quelle n'est pas sa stupéfaction de découvrir que l'un des fragments semble avoir été écrit par Manethon, seul historien de race égyptienne connu et dont l'oeuvre avait été perdue depuis deux mille ans. Mortimer et Bey vont de surprise en surprise lorsqu'ils s'aperçoivent que le morceau en question traite de la " Chambre d'Horus ", crypte mythique qui renfermerait des trésors incalculables. Ce texte incomplet va entraîner Mortimer sur les traces d'une organisation de trafic d'antiquité, dont son implacable ennemi, le colonel Olrik, semble être le chef. A l'ombre des Pyramides, dans le vieux quartier du Caire, le combat s'engage entre Olrik et Mortimer pour percer le secret qui entoure la Chambre d'Horus et son fabuleux trésor...