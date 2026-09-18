Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Le Mystère de la Grande Pyramide

Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le professeur Philip Mortimer a décidé de passer ses vacances au Caire avec son fidèle serviteur, Nasir. Il compte y retrouver son vieil ami, le professeur Ahmed Rassim Bey, conservateur du Musée des Antiquités Egyptiennes, qui lui offre la fantastique opportunité d'assouvir sa passion pour l'égyptologie. Le professeur Bey l'a invité à participer au déchiffrement de ses dernières trouvailles, en l'occurrence des papyrus provenant d'un cartonnage de momie de l'époque des Ptolémées. Son enthousiasme est tel qu'il ne s'inquiète pas des soupçons de Nasir, qui, dès leur arrivée à l'aéroport, a l'impression qu'ils sont suivis par une mystérieuse " Lincoln " noire. Il se plonge avec délices dans les mystères de l'égyptologie antique. Et quelle n'est pas sa stupéfaction de découvrir que l'un des fragments semble avoir été écrit par Manethon, seul historien de race égyptienne connu et dont l'oeuvre avait été perdue depuis deux mille ans. Mortimer et Bey vont de surprise en surprise lorsqu'ils s'aperçoivent que le morceau en question traite de la " Chambre d'Horus ", crypte mythique qui renfermerait des trésors incalculables. Ce texte incomplet va entraîner Mortimer sur les traces d'une organisation de trafic d'antiquité, dont son implacable ennemi, le colonel Olrik, semble être le chef. A l'ombre des Pyramides, dans le vieux quartier du Caire, le combat s'engage entre Olrik et Mortimer pour percer le secret qui entoure la Chambre d'Horus et son fabuleux trésor...

Par Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar
Chez Editions Blake et Mortimer

|

Auteur

Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar

Editeur

Editions Blake et Mortimer

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Mystère de la Grande Pyramide par Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar

Commenter ce livre

 

Le Mystère de la Grande Pyramide

Edgar Pierre Jacobs, P. jacobs Edgar

Paru le 18/09/2026

64 pages

Editions Blake et Mortimer

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782870973486
9782870973486
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.