Quilt Back in the day

Les collections de tissus designées par Ellen Remijnse, plus connue sous EQP textiles, font partie du paysage confidentiel des amateurs de patchwork. A la fois tendres et joyeuses avec cette petite note d'une autre époque, on reconnait immédiatement leur origine mais elles ne sont jamais tout à fait les mêmes. "Back in the day" pourrait se traduire par "Autrefois" ou "A l'époque" mais avec cette touche de modernité qui donne aux ouvrages proposés ici un style incomparable. 12 projets, 4 styles, et des techniques pour tous les goûts...