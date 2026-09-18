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Quilt Back in the day

Collective Œuvre

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Les collections de tissus designées par Ellen Remijnse, plus connue sous EQP textiles, font partie du paysage confidentiel des amateurs de patchwork. A la fois tendres et joyeuses avec cette petite note d'une autre époque, on reconnait immédiatement leur origine mais elles ne sont jamais tout à fait les mêmes. "Back in the day" pourrait se traduire par "Autrefois" ou "A l'époque" mais avec cette touche de modernité qui donne aux ouvrages proposés ici un style incomparable. 12 projets, 4 styles, et des techniques pour tous les goûts...

Par Collective Œuvre
Chez Les Editions de Saxe

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Auteur

Collective Œuvre

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Techniques artistiques

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Quilt Back in the day

Collective Œuvre

Paru le 25/09/2026

64 pages

Les Editions de Saxe

18,90 €

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Scannez le code barre 9782756544489
9782756544489
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