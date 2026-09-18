Le monde porte encore les cicatrices d'une guerre provoquée par la découverte de mystérieuses pépites d'or capables de repousser les limites du corps humain. L'Etat en réserve désormais l'usage à une milice d'élite chargée de préserver la paix. Etoile montante de sa promotion, Archie n'a qu'un rêve, rejoindre leur rang. Tout semble joué d'avance mais contre toute attente le jour de son affectation, tout bascule et il est nommé... huissier ! Une décision inattendue qui va le confronter aux injustices du quotidien, lui montrant une réalité bien différente de celle qu'on lui avait enseignée. Archie devra choisir entre obéir... ou tracer sa propre voie.