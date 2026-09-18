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Kiss Wood

Seong ho An, An Seong Ho

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Sul est un jardinier qui vit au coeur d'une grande ville une véritable jungle de béton. Passionné et dévoué, il a transformé son terrain en un écrin luxuriant, regorgeant de plantes rares qu'il cultive avec une attention. Mais les habitants du quartier voient ses créations d'un mauvais... il et dénoncent des végétaux qu'ils jugent "dangereux" . Une nuit, un incendie brutal et dévastateur ravage son jardin. Aveuglé par les flammes, Sul est hospitalisé et sombre bientôt dans le coma. Alors que sa nièce veille auprès de lui, espérant son réveil, Sul se retrouve prisonnier d'un monde étrange, peuplé d'arbres innombrables et fascinants, tels qu'il n'en avait jamais contemplés. A première vue, cet univers semble incarner l'utopie dont il a toujours rêvé. Pourtant, derrière cette splendeur paisible, se dissimule une cruauté sourde, prête à éclater...

Par Seong ho An, An Seong Ho
Chez Reborn

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Auteur

Seong ho An, An Seong Ho

Editeur

Reborn

Genre

Chungnyun (seinen)

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Kiss Wood

Seong ho An, An Seong Ho

Paru le 24/09/2026

400 pages

Reborn

35,00 €

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Scannez le code barre 9782494321137
9782494321137
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