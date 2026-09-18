Sul est un jardinier qui vit au coeur d'une grande ville une véritable jungle de béton. Passionné et dévoué, il a transformé son terrain en un écrin luxuriant, regorgeant de plantes rares qu'il cultive avec une attention. Mais les habitants du quartier voient ses créations d'un mauvais... il et dénoncent des végétaux qu'ils jugent "dangereux" . Une nuit, un incendie brutal et dévastateur ravage son jardin. Aveuglé par les flammes, Sul est hospitalisé et sombre bientôt dans le coma. Alors que sa nièce veille auprès de lui, espérant son réveil, Sul se retrouve prisonnier d'un monde étrange, peuplé d'arbres innombrables et fascinants, tels qu'il n'en avait jamais contemplés. A première vue, cet univers semble incarner l'utopie dont il a toujours rêvé. Pourtant, derrière cette splendeur paisible, se dissimule une cruauté sourde, prête à éclater...