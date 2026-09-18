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#Bande dessinée

Tintin au pays des fascistes

Sébastien Bourdon

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Et si Tintin était un nazi ? La question paraît grotesque. En 2000, c'est pourtant ce qu'affirme Léon Degrelle, le plus célèbre des nazis belges qui revendique ni plus moins ni moi que Tintin... c'est lui ! Hergé, décédé depuis 1983, n'est pour sa part plus là pour se défendre. Ici débute l'enquête sur les liens ayant existé entre les deux hommes, et surtout, la " face cachée " d'Hergé. Son attitude durant l'Occupation, ses dessins antisémites, son entourage... Autant d'éléments méconnus du grand public qui apportent un éclairage nouveau aux aventures de Tintin et ses plus de 270 millions d'albums vendus à travers le monde. Dans le fond, qu'est-ce qu'incarne réellement ce personnage ? Ou qui incarne-t-il ?

Par Sébastien Bourdon
Chez Editions Divergences

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Auteur

Sébastien Bourdon

Editeur

Editions Divergences

Genre

Divers

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Tintin au pays des fascistes

Sébastien Bourdon

Paru le 18/09/2026

180 pages

Editions Divergences

16,00 €

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Scannez le code barre 9782488855044
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