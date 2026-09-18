Tintin au pays des fascistes

Et si Tintin était un nazi ? La question paraît grotesque. En 2000, c'est pourtant ce qu'affirme Léon Degrelle, le plus célèbre des nazis belges qui revendique ni plus moins ni moi que Tintin... c'est lui ! Hergé, décédé depuis 1983, n'est pour sa part plus là pour se défendre. Ici débute l'enquête sur les liens ayant existé entre les deux hommes, et surtout, la " face cachée " d'Hergé. Son attitude durant l'Occupation, ses dessins antisémites, son entourage... Autant d'éléments méconnus du grand public qui apportent un éclairage nouveau aux aventures de Tintin et ses plus de 270 millions d'albums vendus à travers le monde. Dans le fond, qu'est-ce qu'incarne réellement ce personnage ? Ou qui incarne-t-il ?