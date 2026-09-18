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Passages - Le féminisme

Collectif

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Après la civilisation et la nature, ce numéro s'intéresse au sort des femmes à travers le temps et l'espace, et donc au patriarcat et aux combats des femmes pour secouer le joug de leur oppression. Plusieurs essais se proposent ainsi de contribuer à une définition du féminisme comprenant une analyse de la nature et des mécanismes de la domination masculine doublée d'une stratégie de lutte. Dans la continuité des précédentes parutions, le hors-dossier donne la parole à celles et ceux qui s'engagent sur le terrain, recense des ouvrages actuels et des textes anciens, poursuit son travail de démantèlement des idées reçues et des discours fallacieux et présente des pratiques d'auto-défense.

Par Collectif
Chez Passages

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Auteur

Collectif

Editeur

Passages

Genre

Sociologie

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Passages - Le féminisme

Collectif

Paru le 08/12/2026

100 pages

Passages

12,00 €

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Scannez le code barre 9782488562027
9782488562027
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