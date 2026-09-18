Passages - Le féminisme

Après la civilisation et la nature, ce numéro s'intéresse au sort des femmes à travers le temps et l'espace, et donc au patriarcat et aux combats des femmes pour secouer le joug de leur oppression. Plusieurs essais se proposent ainsi de contribuer à une définition du féminisme comprenant une analyse de la nature et des mécanismes de la domination masculine doublée d'une stratégie de lutte. Dans la continuité des précédentes parutions, le hors-dossier donne la parole à celles et ceux qui s'engagent sur le terrain, recense des ouvrages actuels et des textes anciens, poursuit son travail de démantèlement des idées reçues et des discours fallacieux et présente des pratiques d'auto-défense.