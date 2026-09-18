Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La Femme au foyer

Natalie Barelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
JUSQU'A CE QUE LA MORT LES SEPARE... Jodie mène la vie dont elle a toujours rêvé : une maison somptueuse à Beverly Hills, un mari admiré de tous et l'image de la femme au foyer accomplie. Mais derrière ce bonheur de façade se cache une obsession : prouver que Roy a tué sa première femme, Deborah. Tout le monde parle d'un suicide. Mais Jodie, elle, est convaincue qu'il s'agit d'un meurtre. D'autant que Deborah est partout, comme un fantôme qui hante la maison : dans les histoires que raconte Roy, dans les regards des voisins, dans les photographies qui ornent encore chaque pièce. Et plus Jodie se rapproche de la vérité, plus sa vie en apparence parfaite menace de voler en éclats. Car Roy n'est pas le seul à avoir des secrets... Et pour les protéger, Jodie est prête à tout. Même à tuer. "Haletant et absolument jubilatoire ! Voilà comment on crée une héroïne vraiment originale ! " ILIANA XANDER, Love, Mom "Tout ce que j'attends d'un thriller : un rythme effréné et une tension brûlante qui monte sans relâche". FREIDA McFADDEN, La Femme de ménage NATALIE BARELLI est une autrice à succès de thrillers psychologiques. Elle vit en Australie avec sa famille, où elle ne cesse d'imaginer de nouvelles façons de tuer... et de s'en tirer.

Par Natalie Barelli
Chez Verso

|

Auteur

Natalie Barelli

Editeur

Verso

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Femme au foyer par Natalie Barelli

Commenter ce livre

 

La Femme au foyer

Natalie Barelli trad. Camille Filhol

Paru le 18/09/2026

432 pages

Verso

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386435386
9782386435386
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.