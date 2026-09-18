JUSQU'A CE QUE LA MORT LES SEPARE... Jodie mène la vie dont elle a toujours rêvé : une maison somptueuse à Beverly Hills, un mari admiré de tous et l'image de la femme au foyer accomplie. Mais derrière ce bonheur de façade se cache une obsession : prouver que Roy a tué sa première femme, Deborah. Tout le monde parle d'un suicide. Mais Jodie, elle, est convaincue qu'il s'agit d'un meurtre. D'autant que Deborah est partout, comme un fantôme qui hante la maison : dans les histoires que raconte Roy, dans les regards des voisins, dans les photographies qui ornent encore chaque pièce. Et plus Jodie se rapproche de la vérité, plus sa vie en apparence parfaite menace de voler en éclats. Car Roy n'est pas le seul à avoir des secrets... Et pour les protéger, Jodie est prête à tout. Même à tuer. "Haletant et absolument jubilatoire ! Voilà comment on crée une héroïne vraiment originale ! " ILIANA XANDER, Love, Mom "Tout ce que j'attends d'un thriller : un rythme effréné et une tension brûlante qui monte sans relâche". FREIDA McFADDEN, La Femme de ménage NATALIE BARELLI est une autrice à succès de thrillers psychologiques. Elle vit en Australie avec sa famille, où elle ne cesse d'imaginer de nouvelles façons de tuer... et de s'en tirer.