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Tout savoir sur la Formule 1

Nicolas Gettliffe

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Chaque jour, testez vos connaissances en Formule 1 avec des thématiques variées e de belles photographies : vainqueurs de Grand Prix, grands circuits, stratégies de courses... - Quel pilote brésilien a remporté 11 victoires sur Ferrari entre 2006 et 2013 ? - Les monospaces peuvent-elles être pesées par les commissaires pendant une séance d'essais libres ou la séance de qualification ? - Quel est le dernier vainqueur du Grand Prix d'Afrique du Sud en 1993 ? Avec la réponse au verso de chaque page. Calendrier non millésimé, 1 page par jour, éphéméride

Par Nicolas Gettliffe
Chez Editions 365

|

Auteur

Nicolas Gettliffe

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Tout savoir sur la Formule 1

Nicolas Gettliffe

Paru le 18/09/2026

736 pages

Editions 365

12,99 €

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Scannez le code barre 9782383829096
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