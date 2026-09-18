Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Smotshè

Benny Mer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Smotshè n'était pas la rue la plus importante, ni bien sûr la plus belle de Varsovie. Et pourtant, entre les deux guerres, elle constituait un véritable microcosme, en particulier de vie juive. " Dans les années 1920, les Juifs représentent environ un tiers de la population de Varsovie. Benny Mer choisit de les faire revivre à travers la visite guidée d'une des rues les plus pauvres du quartier juif de la ville, la rue Smocza - Smotshè, en yiddish. Pour cela, il s'est plongé dans la presse yiddish, ses annonces, les faits divers, et dans la littérature. Il parvient parfois à retrouver qui a été enfermé dans le ghetto, qui y est mort, qui y a combattu durant l'insurrection, etc.

Par Benny Mer
Chez L'Antilope (Paris)

|

Auteur

Benny Mer

Editeur

L'Antilope (Paris)

Genre

Littérature hébraïque

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Smotshè par Benny Mer

Commenter ce livre

 

Smotshè

Benny Mer trad. Gilles Rozier

Paru le 18/09/2026

336 pages

L'Antilope (Paris)

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379511752
9782379511752
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.