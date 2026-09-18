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#Essais

Eloge de l'inattention

Bruno Humbeeck

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Vous avez l'impression de courir en permanence ? De ne jamais décrocher, même au repos ? D'avoir l'esprit saturé, sans pouvoir le mettre en pause ? Et si le problème ne venait pas d'un manque d'attention... mais d'un manque d'inattention ? Dans un monde qui exige toujours plus de concentration, de rapidité et de performance, nous avons désappris à laisser notre esprit respirer. Pourtant, c'est dans ces moments où l'on "décroche" , où l'on rêve et où l'on laisse flotter ses pensées que notre cerveau se régénère, trouve des solutions et libère sa créativité. En s'appuyant sur les apports des neurosciences et sur une lecture critique de notre époque, Bruno Humbeeck explore le fonctionnement de notre cerveau, les pièges contemporains qui captent notre attention et les raisons profondes de notre épuisement mental. Il ose un manifeste lumineux et profondément humain, émaillé d'exemples concrets et d'exercices accessibles à tous, invitant à un changement de regard radical : réhabiliter le vagabondage mental pour en faire un allié. Bruno Humbeeck est actif à la fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du service des Sciences de la famille de l'université de Mons (Belgique). Spécialiste de la résilience, il est aussi formateur et auteur de plusieurs publications.

Par Bruno Humbeeck
Chez Mango Editions

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Auteur

Bruno Humbeeck

Editeur

Mango Editions

Genre

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Eloge de l'inattention

Bruno Humbeeck

Paru le 18/09/2026

176 pages

Mango Editions

17,95 €

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