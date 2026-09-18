Apfelstrudel à Vienne et autres douceurs autrichiennes

Les douceurs viennoises, entre tradition et gourmandise Une part d'Apelfstrudel fondant et un café viennois coiffé de crème fouettée : il n'en faut pas plus pour s'évader dans l'univers des pâtisseries autrichiennes. Au fil des pages, découvrez les spécialités qui font la renommée de Vienne et de ses cafés légendaires, de l'incontournable Sachertorte aux généreux Linzer Augen, en passant par les brioches, biscuits et entremets emblématiques. Entre héritage impérial, recettes familiales et traditions gourmandes, chaque création raconte une histoire et célèbre l'art de prendre le temps. Laissez-vous séduire par l'élégance chaleureuse de cette pâtisserie généreuse, où chaque bouchée invite au partage et à la convivialité. Un voyage sucré au coeur de l'Autriche, à savourer tout au long de l'année.