Roulés à la cannelle à Stockholm et autres douceurs suédoises

Le fika suédois, une parenthèse gourmande Une brioche à la cannelle encore tiède, un café fumant, et une poignée de fruits rouges : il n'en faut pas plus pour entrer dans l'univers des pâtisseries suédoises. Au fil des pages, découvrez les douceurs qui rythment les pauses gourmandes de Stockholm, des mythiques kanelbullar à l'élégante prinsesstårta, en passant par les délicats semlor. Entre traditions nordiques, recettes familiales et saveurs réconfortantes, chaque spécialité raconte une histoire et invite au partage. Laissez-vous séduire par l'art du fika, ce moment suspendu où le temps ralentit autour d'une tasse et d'une gourmandise. Un voyage sucré au coeur de la Suède, à savourer tout au long de l'année.