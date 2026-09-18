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Roulés à la cannelle à Stockholm et autres douceurs suédoises

Birgit Dahl

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Le fika suédois, une parenthèse gourmande Une brioche à la cannelle encore tiède, un café fumant, et une poignée de fruits rouges : il n'en faut pas plus pour entrer dans l'univers des pâtisseries suédoises. Au fil des pages, découvrez les douceurs qui rythment les pauses gourmandes de Stockholm, des mythiques kanelbullar à l'élégante prinsesstårta, en passant par les délicats semlor. Entre traditions nordiques, recettes familiales et saveurs réconfortantes, chaque spécialité raconte une histoire et invite au partage. Laissez-vous séduire par l'art du fika, ce moment suspendu où le temps ralentit autour d'une tasse et d'une gourmandise. Un voyage sucré au coeur de la Suède, à savourer tout au long de l'année.

Par Birgit Dahl
Chez Mango Editions

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Auteur

Birgit Dahl

Editeur

Mango Editions

Genre

Cuisine Europe du nord

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Roulés à la cannelle à Stockholm et autres douceurs suédoises

Birgit Dahl

Paru le 18/09/2026

128 pages

Mango Editions

18,95 €

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