Découvrez différents pulls et gilets au crochet imaginés par Joséphine Saint-Joanis. Réalisez ces six modèles à la fois élégants et confortables, pensés pour traverser les saisons et sublimer toutes les silhouettes. Ils sont faciles à adopter au quotidien et vous pourrez même les personnaliser selon vos envies de couleurs et de textures. Débutante ou passionnée, laissez-vous guider par une crocheteuse aguerrie, et ses explications claires et détaillées. Enrichies de pas à pas en photos pour maîtriser chaque étape, celles-ci vous permettront de progresser à votre rythme et de gagner en assurance. Créez des indispensables durables, faciles à porter, et signez une garde-robe au crochet qui vous ressemble !