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Pulls et gilets au crochet

Joséphine Saint-Joanis

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Découvrez différents pulls et gilets au crochet imaginés par Joséphine Saint-Joanis. Réalisez ces six modèles à la fois élégants et confortables, pensés pour traverser les saisons et sublimer toutes les silhouettes. Ils sont faciles à adopter au quotidien et vous pourrez même les personnaliser selon vos envies de couleurs et de textures. Débutante ou passionnée, laissez-vous guider par une crocheteuse aguerrie, et ses explications claires et détaillées. Enrichies de pas à pas en photos pour maîtriser chaque étape, celles-ci vous permettront de progresser à votre rythme et de gagner en assurance. Créez des indispensables durables, faciles à porter, et signez une garde-robe au crochet qui vous ressemble !

Par Joséphine Saint-Joanis
Chez Mango Editions

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Auteur

Joséphine Saint-Joanis

Editeur

Mango Editions

Genre

Couture, tricot

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Pulls et gilets au crochet

Joséphine Saint-Joanis

Paru le 18/09/2026

112 pages

Mango Editions

19,95 €

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Scannez le code barre 9782317034930
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