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Agencements N° 15

Collectif, Editions du commun

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La revue entend questionner la diversité des expérimentations (champs de l'art, du politique, du social, de l'architecture, du soin) engagées aujourd'hui dans la société. Elle se positionne dans un rapport critique envers les logiques institutionnelles dominantes. La revue met au coeur de son projet une recherche en sciences sociales et humaines pensée comme un équipement démocratique ancré. Ce dernier doit s'indiscipliner et s'hybrider pour continuer à questionner/problématiser/expérimenter de nouvelles façons, plus égalitaires, de composer et déployer les réalités.

Par Collectif, Editions du commun
Chez Editions du commun

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Auteur

Collectif, Editions du commun

Editeur

Editions du commun

Genre

Sociologie

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Agencements N° 15

Collectif, Editions du commun

Paru le 18/09/2026

180 pages

Editions du commun

15,00 €

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Scannez le code barre 9791097873141
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