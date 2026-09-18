Agencements N° 15

La revue entend questionner la diversité des expérimentations (champs de l'art, du politique, du social, de l'architecture, du soin) engagées aujourd'hui dans la société. Elle se positionne dans un rapport critique envers les logiques institutionnelles dominantes. La revue met au coeur de son projet une recherche en sciences sociales et humaines pensée comme un équipement démocratique ancré. Ce dernier doit s'indiscipliner et s'hybrider pour continuer à questionner/problématiser/expérimenter de nouvelles façons, plus égalitaires, de composer et déployer les réalités.