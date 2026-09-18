Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Groenland

Malø Mo, Malo Mo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la fiction rattrapait la réalité ? 5 heures maximum. C'est le délai qui a été donné pour mettre aux enchères un pays, un peuple. Le Groenland. Quatre nations sont en jeu : les USA, la Chine, la Russie et le Danemark. Sous les yeux médusés de milliards de spectateurs, le Premier ministre groenlandais, Frederik Karlsen, donne le départ. Trahison ? Non. Il est menotté à sa chaise. Séquestré loin de tout. Sa femme et sa fille tenues en otage, suspendues à un câble d'acier, au-dessus de la banquise. "Une dystopie glaçante par le plus arctique des écrivains français". Julie Malaure, LE NOUVEL OBS Mo Malo est l'auteur de la série à succès des enquêtes de Qaanaaq Adriensen, traduite dans de nombreux pays et saluée par plusieurs récompenses : prix Point par Points, prix Découverte des Mines noires, finalistes des Prix du meilleur polar des lecteurs de Points et du prix Michel-Lebrun. Après L'Inuite, inspiré d'une affaire réelle, Mo Malo revient avec Groenland.

Par Malø Mo, Malo Mo
Chez Points

|

Auteur

Malø Mo, Malo Mo

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Groenland par Malø Mo, Malo Mo

Commenter ce livre

 

Groenland

Malø Mo, Malo Mo

Paru le 18/09/2026

192 pages

Points

7,55 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041430505
9791041430505
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.