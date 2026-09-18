Et si la fiction rattrapait la réalité ? 5 heures maximum. C'est le délai qui a été donné pour mettre aux enchères un pays, un peuple. Le Groenland. Quatre nations sont en jeu : les USA, la Chine, la Russie et le Danemark. Sous les yeux médusés de milliards de spectateurs, le Premier ministre groenlandais, Frederik Karlsen, donne le départ. Trahison ? Non. Il est menotté à sa chaise. Séquestré loin de tout. Sa femme et sa fille tenues en otage, suspendues à un câble d'acier, au-dessus de la banquise. "Une dystopie glaçante par le plus arctique des écrivains français". Julie Malaure, LE NOUVEL OBS Mo Malo est l'auteur de la série à succès des enquêtes de Qaanaaq Adriensen, traduite dans de nombreux pays et saluée par plusieurs récompenses : prix Point par Points, prix Découverte des Mines noires, finalistes des Prix du meilleur polar des lecteurs de Points et du prix Michel-Lebrun. Après L'Inuite, inspiré d'une affaire réelle, Mo Malo revient avec Groenland.