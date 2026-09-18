Le manuel du nouveau journaliste

Pour ses dix ans, Brut. s'adresse aux futurs journalistes : un guide pratique pour apprendre à faire de l'info à l'heure où une génération entière réinvente la manière de la produire, de la diffuser et de la partager. Pensé pour les 12-16 ans, ce manuel accessible et inspirant est avant tout une invitation : celle de découvrir le journalisme de l'intérieur, et peut-être d'en faire son métier. Un journalisme qui se joue désormais sur les réseaux sociaux, en format court, en direct, sans filtre et que Brut. pratique depuis ses débuts. Il donne toutes les clés pour en faire les journalistes de demain en suivant les différentes étapes de sa fabrication, du choix du sujet à sa publication, en passant par la recherche, l'écriture, le tournage et le montage et les premiers pas pour monter son propre média. Parce que comprendre comment naît une info, c'est aussi commencer à vouloir la faire. Nourri de conseils et de l'expertise de la rédaction de Brut. , le livre aborde les questions concrètes que se pose tout apprenti journaliste : comment trouver un bon sujet ? Comment vérifier ses sources et les protéger ? Quel matériel utiliser ? Comment construire une ligne éditoriale ? Il pose aussi les grandes questions du métier : les fake news, le rôle des médias comme contre-pouvoir, les réalités du terrain. "Le journalisme a changé ! Un téléphone, de la volonté, des idées, et c'est bon, tu es prêt à tourner ton premier reportage". Rémy Buisine