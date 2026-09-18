Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le manuel du nouveau journaliste

Brut, Brut.présente

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour ses dix ans, Brut. s'adresse aux futurs journalistes : un guide pratique pour apprendre à faire de l'info à l'heure où une génération entière réinvente la manière de la produire, de la diffuser et de la partager. Pensé pour les 12-16 ans, ce manuel accessible et inspirant est avant tout une invitation : celle de découvrir le journalisme de l'intérieur, et peut-être d'en faire son métier. Un journalisme qui se joue désormais sur les réseaux sociaux, en format court, en direct, sans filtre et que Brut. pratique depuis ses débuts. Il donne toutes les clés pour en faire les journalistes de demain en suivant les différentes étapes de sa fabrication, du choix du sujet à sa publication, en passant par la recherche, l'écriture, le tournage et le montage et les premiers pas pour monter son propre média. Parce que comprendre comment naît une info, c'est aussi commencer à vouloir la faire. Nourri de conseils et de l'expertise de la rédaction de Brut. , le livre aborde les questions concrètes que se pose tout apprenti journaliste : comment trouver un bon sujet ? Comment vérifier ses sources et les protéger ? Quel matériel utiliser ? Comment construire une ligne éditoriale ? Il pose aussi les grandes questions du métier : les fake news, le rôle des médias comme contre-pouvoir, les réalités du terrain. "Le journalisme a changé ! Un téléphone, de la volonté, des idées, et c'est bon, tu es prêt à tourner ton premier reportage". Rémy Buisine

Par Brut, Brut.présente
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Brut, Brut.présente

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Métiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le manuel du nouveau journaliste par Brut, Brut.présente

Commenter ce livre

 

Le manuel du nouveau journaliste

Brut, Brut.présente

Paru le 18/09/2026

128 pages

Editions de la Martinière

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040127314
9791040127314
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.