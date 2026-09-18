Batman Silence 2 Intégrale

Il y a des années, Batman et ses alliés ont soudainement été assaillis par tous leurs ennemis, jusque dans leur vie civile. Derrière cette attaque se cache un mystérieux adversaire masqué se faisant appeler Silence, directement lié à l'enfance de Bruce Wayne et connaissant tous les secrets de la Chauve-Souris. Alors que la menace semblait enterrée, Silence semble pourtant de retour, plus dangereux que jamais et décidé à mener sa guerre contre la bat-famille jusqu'au bout... BATMAN SILENCE 2, la suite tant attendue du grand classique du Chevalier Noir, vingt ans après sa publication. Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence dans une enquête épique et brutale qui marque une nouvelle étape majeure de la mythologie de l'Homme Chauve-Souris.