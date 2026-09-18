Les mineurs face à la justice

Le 7e numéro de La Brèche propose de mettre en lumière des réalités qu'on entend peu : celles des mineur·e·s. Avant 18 ans, les personnes prises dans les rouages judiciaires sont "protégées" avant d'être "punies" , elles sont "placées" et non pas "enfermées" . Sous ces mots et pratiques, c'est toute la violence du contrôle et de la normalisation de la justice des mineur·e·s qui s'exerce. La Brèche explore ici les contradictions qui sous-tendent les politiques de protection de la jeunesse : comment la justice enferme les mineur·e·s au nom de leur propre bien, comment elle échoue à prévenir les violences sur celles et ceux qu'elle prétend protéger.