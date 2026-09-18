Qui terrorise qui ?

"Le 8 décembre 2020, la France est le théâtre d'une opération anti-terroriste d'ampleur. Neuf personnes, labellisées d' "ultra-gauche" par la DGSI, sont interpellées aux quatre coins du pays. On les accuse "d'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes" . Au fil des mois qui suivent, l'état s'enfonce dans un récit halluciné autour de la personne de Libre Flot, un "revenant" du Rojava, et la seule connaissance commune à toutes les personnes interpellées. L'hypothèse d'une justice instrumentalisée à des fins politiques s'impose. Ce livre, préfacé par Serge Quadruppani, raconte le procès historique de l'affaire dite du "8/12" qui s'est déroulé du 3 au 27 Octobre 2023 au Tribunal de Grande Instance de Paris. Chaque jour, des chroniqueur. euses se sont relayé·es pour raconter le déroulé de l'affaire, de leur point de vue de néophytes.
Par
Macko Dràgàn, Camille Leboulanger, Métie Navajo Chez
Tahin Party
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