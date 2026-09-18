Qui terrorise qui ?

"Le 8 décembre 2020, la France est le théâtre d'une opération anti-terroriste d'ampleur. Neuf personnes, labellisées d' "ultra-gauche" par la DGSI, sont interpellées aux quatre coins du pays. On les accuse "d'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes" . Au fil des mois qui suivent, l'état s'enfonce dans un récit halluciné autour de la personne de Libre Flot, un "revenant" du Rojava, et la seule connaissance commune à toutes les personnes interpellées. L'hypothèse d'une justice instrumentalisée à des fins politiques s'impose. Ce livre, préfacé par Serge Quadruppani, raconte le procès historique de l'affaire dite du "8/12" qui s'est déroulé du 3 au 27 Octobre 2023 au Tribunal de Grande Instance de Paris. Chaque jour, des chroniqueur. euses se sont relayé·es pour raconter le déroulé de l'affaire, de leur point de vue de néophytes.