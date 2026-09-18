L'agenda des féministes

Longtemps invisibilisé·es, constamment ramené·es à leur genre, le regard sur leur travail teinté d'essentialisme, les créateurices de bandes dessinées ne sont plus anecdotiques. Iels sont des acteurices incontournables de cet univers bouillonnant qui a trop longtemps été associé au masculin. Au cours de la dernière décennie, iels ont secoué le 9e art, jusqu'à faire tomber son plus important festival, Angoulême. Quatorze bédéistes sont rassemblé·es ici le temps de quelques strips pour réfléchir à leur pratique et partager leur expérience de création dans un monde où le sexisme est loin d'être le seul obstacle.