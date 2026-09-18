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L'agenda des féministes

Cathon

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Longtemps invisibilisé·es, constamment ramené·es à leur genre, le regard sur leur travail teinté d'essentialisme, les créateurices de bandes dessinées ne sont plus anecdotiques. Iels sont des acteurices incontournables de cet univers bouillonnant qui a trop longtemps été associé au masculin. Au cours de la dernière décennie, iels ont secoué le 9e art, jusqu'à faire tomber son plus important festival, Angoulême. Quatorze bédéistes sont rassemblé·es ici le temps de quelques strips pour réfléchir à leur pratique et partager leur expérience de création dans un monde où le sexisme est loin d'être le seul obstacle.

Par Cathon
Chez Editions du Remue-Ménage

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Auteur

Cathon

Editeur

Editions du Remue-Ménage

Genre

Agendas adulte

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L'agenda des féministes

Cathon

Paru le 24/09/2026

186 pages

Editions du Remue-Ménage

16,00 €

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Scannez le code barre 9782890919747
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