Crotte de bique... et autres cacas d'animaux !

Mais qui est passé par là ? Dans la nature ou en ville, les animaux laissent des indices de leur présence un peu partout. Pour savoir qui a emprunté le même chemin que toi, un moyen efficace est d'observer... leurs crottes ! Si cela peut te sembler saugrenu, ces traces laissées par les animaux vont pourtant te permettre d'en apprendre énormément sur eux. Dans ce livre, tu découvriras comment identifier les crottes de 28mammifères, représentées en taille réelle, pour devenir un pisteur hors pair. Alors, enfile tes bottes de naturaliste et ouvre les yeux pour partir à la rencontre des animaux des forêts, des champs, des villes...