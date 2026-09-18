Ciel de Corée ; Avions sans pilotes

Buck Danny est une création du légendaire duo Charlier-Hubinon. Pour la première fois, les planches originales du mythique diptyque coréen sont reproduites en fac-similés, au format original ! Ce volume regroupe les 92 planches et les couvertures du diptyque phare qui voit Buck Danny plonger dans l'enfer de la guerre de Corée. A l'époque, " Buck Danny " était immédiatement traduit en néerlandais pour Robbedoes. La traduction était collée au-dessus des textes en français. Ce qui explique que les planches originales comportent un lettrage en néerlandais. Cet "Artiste Edition" respecte l'état dans lequel Victor Hubinon a récupéré ses originaux.