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#Imaginaire

Ciel de Corée ; Avions sans pilotes

Jean-Michel Charlier, Hubinon

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Buck Danny est une création du légendaire duo Charlier-Hubinon. Pour la première fois, les planches originales du mythique diptyque coréen sont reproduites en fac-similés, au format original ! Ce volume regroupe les 92 planches et les couvertures du diptyque phare qui voit Buck Danny plonger dans l'enfer de la guerre de Corée. A l'époque, " Buck Danny " était immédiatement traduit en néerlandais pour Robbedoes. La traduction était collée au-dessus des textes en français. Ce qui explique que les planches originales comportent un lettrage en néerlandais. Cet "Artiste Edition" respecte l'état dans lequel Victor Hubinon a récupéré ses originaux.

Par Jean-Michel Charlier, Hubinon
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Jean-Michel Charlier, Hubinon

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Ciel de Corée ; Avions sans pilotes

Jean-Michel Charlier, Hubinon

Paru le 18/09/2026

112 pages

Editions Dupuis

275,00 €

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Scannez le code barre 9782808515115
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