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L'algue miraculeuse

Gaët's, Clotilde Goubely

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Depuis la chute de Pachy dans une fissure de la Montagne de Feu, son amie Horna est inconsolable, au point d'en tomber malade. Comment la remettre sur pattes ? Véloce, Stégo et Melody, tout aussi affectés par la disparition de leur copain, suivent les conseils du sage Anky : se remettre en route pour dénicher l'algue miraculeuse qui soignera Horna. Mais le chemin ne s'annonce pas de tout repos, avec des rencontres tantôt terrifiantes, tantôt étonnantes. Et si le remède était tout autre ?

Par Gaët's, Clotilde Goubely
Chez Le Lombard

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Auteur

Gaët's, Clotilde Goubely

Editeur

Le Lombard

Genre

Aventure

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L'algue miraculeuse

Gaët's, Clotilde Goubely

Paru le 18/09/2026

56 pages

Le Lombard

13,45 €

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Scannez le code barre 9782808216821
9782808216821
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