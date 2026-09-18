Depuis la chute de Pachy dans une fissure de la Montagne de Feu, son amie Horna est inconsolable, au point d'en tomber malade. Comment la remettre sur pattes ? Véloce, Stégo et Melody, tout aussi affectés par la disparition de leur copain, suivent les conseils du sage Anky : se remettre en route pour dénicher l'algue miraculeuse qui soignera Horna. Mais le chemin ne s'annonce pas de tout repos, avec des rencontres tantôt terrifiantes, tantôt étonnantes. Et si le remède était tout autre ?