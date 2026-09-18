L'Armorique avant les Bretons

Préhistoire, protohistoire et histoire ancienne des peuplements de l'Armorique. Du langage des pierres à la légende arthurienne S'appuyant sur l'archéologie, la paléoanthropologie Pascal Picq restitue les premières présences humaines dans la péninsule armoricaine ou chasseurs-cueilleurs nomades exploitent un territoire riche en ressources marines et terrestres. L'auteur montre ensuite comment au Néolithique, l'Armorique devient l'un des grands foyers mégalithiques d'Europe, témoins d'organisations sociales complexes et de nouvelles relations au sacré. A l'aube de l'histoire ancienne, les sociétés armoricaines s'inscrivent dans des réseaux d'échanges plus vastes, préfigurant l'émergence des peuples celtiques. A travers cette synthèse accessible et rigoureuse, Pascal Picq nous éclaire sur l'originalité culturelle de l'Armorique.