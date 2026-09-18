Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'Armorique avant les Bretons

Pascal Picq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Préhistoire, protohistoire et histoire ancienne des peuplements de l'Armorique. Du langage des pierres à la légende arthurienne S'appuyant sur l'archéologie, la paléoanthropologie Pascal Picq restitue les premières présences humaines dans la péninsule armoricaine ou chasseurs-cueilleurs nomades exploitent un territoire riche en ressources marines et terrestres. L'auteur montre ensuite comment au Néolithique, l'Armorique devient l'un des grands foyers mégalithiques d'Europe, témoins d'organisations sociales complexes et de nouvelles relations au sacré. A l'aube de l'histoire ancienne, les sociétés armoricaines s'inscrivent dans des réseaux d'échanges plus vastes, préfigurant l'émergence des peuples celtiques. A travers cette synthèse accessible et rigoureuse, Pascal Picq nous éclaire sur l'originalité culturelle de l'Armorique.

Par Pascal Picq
Chez Ouest-France

|

Auteur

Pascal Picq

Editeur

Ouest-France

Genre

Préhistoire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Armorique avant les Bretons par Pascal Picq

Commenter ce livre

 

L'Armorique avant les Bretons

Pascal Picq

Paru le 18/09/2026

304 pages

Ouest-France

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782737393037
9782737393037
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.