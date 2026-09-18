Sous l'emprise de son désir Tome 2

" Après un baiser comme celui-là, impossible de se retenir... " Yoriko, employée de bureau discrète et Watanabe, qui nourrit des sentiments pour elle depuis dix longues années, commencent enfin une relation. Désireux de la rendre heureuse, Watanabe ne cesse de se rapprocher d'elle, cherchant à la faire fondre un peu plus à chaque instant... Mais plus Yoriko s'attache, plus elle se met à douter, et si elle n'était pas à la hauteur de l'image idéale qu'il semble avoir d'elle ... ? Une histoire née du désir, qui peu à peu tisse un lien bien plus profond entre deux coeurs...