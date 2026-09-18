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Sous l'emprise de son désir Tome 2

Tekko Koga

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" Après un baiser comme celui-là, impossible de se retenir... " Yoriko, employée de bureau discrète et Watanabe, qui nourrit des sentiments pour elle depuis dix longues années, commencent enfin une relation. Désireux de la rendre heureuse, Watanabe ne cesse de se rapprocher d'elle, cherchant à la faire fondre un peu plus à chaque instant... Mais plus Yoriko s'attache, plus elle se met à douter, et si elle n'était pas à la hauteur de l'image idéale qu'il semble avoir d'elle ... ? Une histoire née du désir, qui peu à peu tisse un lien bien plus profond entre deux coeurs...

Par Tekko Koga
Chez Teen's love

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Auteur

Tekko Koga

Editeur

Teen's love

Genre

Ecchi/érotique

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Sous l'emprise de son désir Tome 2

Tekko Koga

Paru le 18/09/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

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Scannez le code barre 9782488156165
9782488156165
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