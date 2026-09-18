Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Un amour cultivé chaque soir

Mana Aizen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" J'ai besoin de ta confirmation... Tu veux qu'on fasse l'amour ce soir ? " (Hein ? ! Comment ça, " confirmation " ? ! Je suis encore vierge, moi ! ) Mayumi travaille dans un cabinet d'avocats et sort avec son petit ami depuis six mois. Il est brillant, beau, sérieux et, surtout, très amoureux... Cependant, pour une raison que Mayumi ignore, il n'a jamais voulu passer la nuit avec elle... Un jour, il lui fait néanmoins une proposition des plus surprenantes... Une histoire d'amour réconfortante !

Par Mana Aizen
Chez Teen's love

|

Auteur

Mana Aizen

Editeur

Teen's love

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un amour cultivé chaque soir par Mana Aizen

Commenter ce livre

 

Un amour cultivé chaque soir

Mana Aizen

Paru le 18/09/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488156134
9782488156134
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot des Lycéens 2026 : cinq romans pour 400 jurés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.