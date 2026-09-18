Un amour cultivé chaque soir

" J'ai besoin de ta confirmation... Tu veux qu'on fasse l'amour ce soir ? " (Hein ? ! Comment ça, " confirmation " ? ! Je suis encore vierge, moi ! ) Mayumi travaille dans un cabinet d'avocats et sort avec son petit ami depuis six mois. Il est brillant, beau, sérieux et, surtout, très amoureux... Cependant, pour une raison que Mayumi ignore, il n'a jamais voulu passer la nuit avec elle... Un jour, il lui fait néanmoins une proposition des plus surprenantes... Une histoire d'amour réconfortante !