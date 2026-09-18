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#Essais

Comment l'Occident fabrique ses guerres

Diana Johnstone

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Les guerres occidentales ne tombent jamais du ciel : elles se préparent, se racontent, se justifient. Dans ce livre incisif, Diana Johnstone analyse comment les puissances occidentales construisent les récits, les prétextes et les indignations sélectives qui rendent la guerre acceptable. De la Libye à l'Ukraine, de Gaza aux impasses de l'Union européenne et de la politique américaine, elle éclaire les mécanismes d'alignement médiatique et de disqualification des voix dissidentes. Un livre fort pour comprendre la fabrication contemporaine des consensus guerriers.

Par Diana Johnstone
Chez Editions Critiques

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Auteur

Diana Johnstone

Editeur

Editions Critiques

Genre

Histoire des idées politiques

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Comment l'Occident fabrique ses guerres

Diana Johnstone trad. Jean Bricmont

Paru le 12/10/2026

300 pages

Editions Critiques

20,00 €

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Scannez le code barre 9782487232228
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