Comment l'Occident fabrique ses guerres

Les guerres occidentales ne tombent jamais du ciel : elles se préparent, se racontent, se justifient. Dans ce livre incisif, Diana Johnstone analyse comment les puissances occidentales construisent les récits, les prétextes et les indignations sélectives qui rendent la guerre acceptable. De la Libye à l'Ukraine, de Gaza aux impasses de l'Union européenne et de la politique américaine, elle éclaire les mécanismes d'alignement médiatique et de disqualification des voix dissidentes. Un livre fort pour comprendre la fabrication contemporaine des consensus guerriers.