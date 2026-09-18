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Le Secret de Pétain

Xavier de Jarcy

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Début octobre 1940, à Vichy, Pétain reçoit en secret Fredo Lehrer, homme d'affaires allemand, nazi et conseiller de l'occupant. Cette rencontre oubliée, antérieure à celle de Montoire entre Pétain et Hitler, ouvre une enquête saisissante sur les réseaux qui ont préparé la Collaboration. Dans le prolongement du Fascisme en col blanc, Xavier de Jarcy révèle les convergences entre milieux d'affaires, technocrates, extrême droite et agents du Reich. Un livre fort sur les dessous politiques et économiques de Vichy.

Par Xavier de Jarcy
Chez Editions Critiques

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Auteur

Xavier de Jarcy

Editeur

Editions Critiques

Genre

ouvrages généraux

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Le Secret de Pétain

Xavier de Jarcy

Paru le 06/10/2026

400 pages

Editions Critiques

26,00 €

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Scannez le code barre 9782487232204
9782487232204
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