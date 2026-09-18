Le Secret de Pétain

Début octobre 1940, à Vichy, Pétain reçoit en secret Fredo Lehrer, homme d'affaires allemand, nazi et conseiller de l'occupant. Cette rencontre oubliée, antérieure à celle de Montoire entre Pétain et Hitler, ouvre une enquête saisissante sur les réseaux qui ont préparé la Collaboration. Dans le prolongement du Fascisme en col blanc, Xavier de Jarcy révèle les convergences entre milieux d'affaires, technocrates, extrême droite et agents du Reich. Un livre fort sur les dessous politiques et économiques de Vichy.