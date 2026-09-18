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Virgin Knight Tome 3

Yanase Kotatsu, Mitizou

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Après avoir acculé Caroline, la cheffe ennemie, Faust remporte le duel, offrant à Valière un baptême du feu couronné de succès. Mais alors que la troupe goûte enfin à la victoire, les survivantes ennemies, prêtes à mourir pour se venger, surgissent pour porter un dernier coup. En tant que princesse... En tant que commandante...Refusant d'accepter d'autres pertes, Valière prend sa décision et affronte elle-même les dernières ennemies. "Pour être digne de l'honneur de toutes... je dois rentrer vivante." Se galvanisant, elle se coordonne avec sa garde et parvient à abattre l'ennemi... mais Hanna, qui s'est interposée pour la protéger, tombe sous les coups !

Par Yanase Kotatsu, Mitizou
Chez Meian Editions

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Auteur

Yanase Kotatsu, Mitizou

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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Virgin Knight Tome 3

Yanase Kotatsu, Mitizou

Paru le 09/10/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782385039882
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