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#Essais

Julien Gracq

Sébastien Baudoin

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Julien Gracq (1910-2007) est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Son oeuvre se déploie sur une grande étendue temporelle (1938-2000) et dans tous les genres (roman, poésie, théâtre, essai). Très secret sur sa vie personnelle, Gracq ne s'est livré qu'au travers de mentions réparties au fil de ses oeuvres, de ses fictions ou encore de ses entretiens. Dans Julien Gracq, Le rivage du style, Sébastien Baudoin rassemble les fragments de cette mosaïque pour les associer à d'autres documents sur lesquels il a enquêté pendant plusieurs années. Ainsi, cet ouvrage est la première véritable biographie scientifique qui lui est consacrée. En sollicitant en profondeur sa correspondance, les témoins de sa vie ou les archives à sa disposition, cet ouvrage éclaire cette vie remarquable.

Par Sébastien Baudoin
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Sébastien Baudoin

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Biographies

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Julien Gracq

Sébastien Baudoin

Paru le 18/09/2026

480 pages

Le mot et le reste

32,00 €

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Scannez le code barre 9782384319336
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